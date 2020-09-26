Дональд Трамп, нынешний президент Соединенных Штатов Америки, сообщил, что американцы могут узнать победителя президентских выборов лишь в течение нескольких месяцев. Такое может быть возможно в следствии голосования по почте.

Как передает новостной портал Завтра, об этом Трамп сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния.

Во время своего выступления Трамп сказал, что хотел бы быстро выяснить, выиграл ли он в выборах, а не ждать, пока придут почтовые бюллетени.

«Мне нравится смотреть телевизор, и у меня “есть победитель”. Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок… Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночи. Теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием», — заявил президент США.

Половина американцев в этом году во время выборов президента смогут проголосовать по почте. Подсчет голосов может занять достаточно длительное время, так как не все бюллетени доставят в тот же день после выборов.

Напоминаем, что Трам уже ранее сообщал, что результаты выборов в США станут известны не вовремя.

Также Трамп назвал СМИ своим главным конкурентом на выборах президента.