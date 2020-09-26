За минувшие сутки, 25 сентября, 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса было открыто правоохранительными органами. Об этом сообщает Нацполиция.

Как передает новостной портал Завтра, на протяжении прошедших суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, которые были связаны с нарушениями избирательного законодательства.

С 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали, в общей сложности, 1 083 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

«В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 100 уголовных правонарушениях», — отметила Нацполиция.

Также в полиции отметили, что из них 52 дела, которые связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 — с избирательным процессом соответственно.