За минувшие сутки, 25 сентября, 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса было открыто правоохранительными органами. Об этом сообщает Нацполиция.
Как передает новостной портал Завтра, на протяжении прошедших суток в полицию поступило 159 заявлений и сообщений, которые были связаны с нарушениями избирательного законодательства.
С 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали, в общей сложности, 1 083 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.
«В Единый реестр досудебных расследований за этот период внесены сведения о 100 уголовных правонарушениях», — отметила Нацполиция.
Также в полиции отметили, что из них 52 дела, которые связаны с нарушением избирательного законодательства, а 48 — с избирательным процессом соответственно.
Кроме того, было составлено 72 протокола о совершении административных правонарушений, которые также связаны с избирательным процессом.
5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября. В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.
Напоминаем, что сообщались даты и важные правила проведения местных выборов.
Также сообщалось как будут голосовать больные с COVID-19.