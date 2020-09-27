Курсант Вячеслав Золочевский, который остался жив после авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом, поправляется и приходит в норму. Медики утверждают, что пока он в состоянии средней тяжести.

Как передает новостной портал Завтра, Юрий Клапчук, который является подполковником медицинской службы, рассказывает, что на данный момент медицинские работники наблюдают положительную динамику выздоровления у прибывшего пациента.

Изходя из слов врача, курсант-летчик чувствует себя хорошо, общается с медицинским персоналом, родными и близкими. В ближайшее время, когда состояние еще более пойдет на улучшение, его смогут посетить друзья из университета.

Следователи Государственного бюро расследований совершили допрос пострадавшего. Золочевского спасло определенное стечение обстоятельств — его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

Напоминаем, что 25 сентября в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Авиакатастрофа произошла под Чугуевом в районе 20:50.

Ранее уже сообщалось о состоянии выжившего курсанта-летчика.