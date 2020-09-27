Азербайджан начал контрнаступление по всему фронту на линии соединения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом.

Как передает новостной портал Завтра, Минобороны Азербайджана сообщили, что личный состав обнаружил военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, которые были расположены на передней линии, поэтому было принято решение уничтожать их.

Шушан Степанян, который является пресс-секретарем Минобороны Армении выдвинула заявление, что атаку Вооруженных сил Азербайджана по направлениям линии соприкосновения с Нагорным Карабахом удалось отбить.

В начале 1990-х годов Азербайджан потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районами из-за конфликта с населением представителей Армении.

Нагорный Карабах признали частью Азербайджана, но он находится под контролем этнических армян. Время от времени здесь возобновляются бои на границе.

В частности, в июле этого года Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе.

Напоминаем, что в СНБО считают, что Украина не вернет Крым в ближайшее время.

Также Зеленский назвал ключевое условие мира на Донбассе.