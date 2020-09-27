Министерством обороны было обнародован список имен военных, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом.

Как передает новостной портал Завтра, из 26 погибших 19 из них являются курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Один из погибших оказался солдат Александр Скочков, который был сыном капитана Воздушных сил Вооруженных сил Украины Игоря Скочкова, который погиб на борту самолета Ил-76, сбитого в июне 2014 года.

Згадаємо поіменно кожного, хто не повернувся з польоту 25.09.2020Пам’яті екіпажу літака АН-26Ш №76 та курсантів… Gepostet von Міністерство оборони України am Samstag, 26. September 2020

Министерство внутренних дел сообщало, что самолет Воздушных сил ВСУ «Ан-26» упал возле Чугуева Харьковской области около 20:50 25 сентября в двух километрах от военного аэродрома. На борту лайнера находились летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Они осуществляли учебный полет. В результате катастрофы 26 человек погибли, один человек выжил, но находится в больнице.

ГБР сообщил, что предварительно проверяет четыре версии авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области.

Также 26 сентября в Украине объявлено днем ​​траура по жертвам авиакатастрофы в Харьковской области.