Во время плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тестирование на COVID-19. Тестирование проводится за счет государства, если у пациента есть заключение врача, в котором прописано, что он нуждается в лечении в стационаре.

Как передает новостной портал Завтра, во время брифинга об этом заявил Максим Степанов министр здравоохранения.

«Что касается ИФА-тестирования, то при обновлении наших стандартов медицинской помощи мы четко определили, что в случае плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тест. Больница при госпитализации должна бесплатно делать тестирование», — пояснил министр.

Недавно Минздравом была введена обязательная госпитализация людей с хроническими заболеваниями при COVID-19. Такие пациенты входят в группу риска и теперь они в обязательном порядке должны проходить лечение в стационаре.

Также к группе риска относятся люди с почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями и другие.

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