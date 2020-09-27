По состоянию на сегодняшний день, на 27 сентября, в столице Украины, в Киеве, было зафиксировано 323 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, в столице 21 815 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за все время пандемии.

За минувшие сутки 11 человек скончалось от осложнений, вызванные страшнейшим вирусом, с самого начала пандемии погибло 361 человек.

Заболело:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

в возрасте от 18 до 84 лет; 122 мужчины в возрасте от 21 до 73 лет;

в возрасте от 21 до 73 лет; 15 девочек от 2 лет до 17 и 12 мальчиков от 5 до 17 лет.

В Киеве было госпитализировано 46 пациентов. Остальные заболевшие находятся под присмотром врачей на самоизоляции.

За прошедшие сутки 95 человек выздоровели. Всего коронавирусную инфекцию преодолели 6 482 жителя Киева.

Больше всего заразившихся обнаружили в таких районах города:

в Деснянском районе — 69 человек;

в Соломенском — 54 челове;

в Оболонском — 47 человек;

Напоминаем, что ученые рассказали, что будет с коронавирусом через пять лет.

Также названы новые эпицентры коронавируса в Украине.