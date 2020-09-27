По состоянию на сегодняшнее утро, 27 сентября, за все время существования в мире коронавирусной инфекцией заразилось уже 32 751 412 человек, за минувшие сутки — более 279 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии, от осложнений, которые были вызваны коронавирусом, ушло из жизни 993 019 пациентов. Излечилось от страшного вируса во всем мире 22 623 337 заразившихся.

В мировом рейтинге распространения COVID-19 Украина все также продолжает занимать 25 место — между Канадой и Израилем.

Страны, в которых больше всего людей заболели коронавирусной инфекцией:

США — 7 078 089 ;

; Индия — 5 903 932 ;

; Бразилия — 4 717 991 ;

; Россия — 1 138 509 ;

; Колумбия — 806 038.

Страны, в которых больше всего людей погибло от коронавирусной инфекции:

США — 204 490 ;

; Бразилия — 141 406 ;

; Индия — 93 379;

Мексика — 76 243 ;

; Великобритания — 42 060.

Больше всего людей, которые заболели COVID-19, излечилось в Индии, Бразилии, США, России и Колумбии.

Напоминаем, что зафиксирован резкий скачок заболеваемости по всей Украине.

Также Польша заявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса.