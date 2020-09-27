Наблюдаться отрицательная динамика распостранения коронавирусной инфекции в Украине. За прошедшие сутки заразилось еще 3 130 человек, за все время пандемии — 198 634 человек.

Как передает новостной портал Завтра, от осложнений, которые вызвал коронавирус, скончалось за все время 3 959 заразившихся, за сутки — 56 человек. С начала страшной пандемии излечилось 87 882 украинца, из них 1 009 выздоровело за эти сутки.

Самое большое количество заболевших за сутки было зафиксировано в Харьковской области (494), Киеве (323) и Днепропетровской области (167).

Статистика распространения COVID-19 в регионах:

Винницкая — 5 900 (+116)

Волынская — 7 632 (+132)

Днепропетровская — 5 285 (+167)

Донецкая — 3 016 (+52)

Житомирская — 5 656 (+125)

Закарпатская — 9 632 (+52)

Запорожская — 3 663 (+95)

Ивано-Франковск — 13 335 (+123)

Кировоградская — 1 074 (+5)

Киев — 21 815 (+323)

Киевская — 8 714 (+143)

Львовская — 19 784 (+148)

Луганская — 974 (+36)

Николаевская — 2 980 (+105)

Одесская — 12 876 (+142)

Полтавская — 1 910 (+66)

Ровенская — 12 032 (+104)

Сумская — 3 672 (+123)

Тернопольская — 12 986 (+123)

Харьковская — 17 364 (+494)

Херсонская — 1 049 (+49)

Хмельницкая — 5 622 (+91)

Черновицкая — 14 009 (+107)

Черкасская — 3 694 (+124)

Черниговская — 3 960 (+85)

Напоминаем, что медик назвал фатальное осложнение COVID-19.

Также названы главные распространители коронавируса в школах.