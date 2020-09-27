Наблюдаться отрицательная динамика распостранения коронавирусной инфекции в Украине. За прошедшие сутки заразилось еще 3 130 человек, за все время пандемии — 198 634 человек.
Как передает новостной портал Завтра, от осложнений, которые вызвал коронавирус, скончалось за все время 3 959 заразившихся, за сутки — 56 человек. С начала страшной пандемии излечилось 87 882 украинца, из них 1 009 выздоровело за эти сутки.
Самое большое количество заболевших за сутки было зафиксировано в Харьковской области (494), Киеве (323) и Днепропетровской области (167).
Статистика распространения COVID-19 в регионах:
- Винницкая — 5 900 (+116)
- Волынская — 7 632 (+132)
- Днепропетровская — 5 285 (+167)
- Донецкая — 3 016 (+52)
- Житомирская — 5 656 (+125)
- Закарпатская — 9 632 (+52)
- Запорожская — 3 663 (+95)
- Ивано-Франковск — 13 335 (+123)
- Кировоградская — 1 074 (+5)
- Киев — 21 815 (+323)
- Киевская — 8 714 (+143)
- Львовская — 19 784 (+148)
- Луганская — 974 (+36)
- Николаевская — 2 980 (+105)
- Одесская — 12 876 (+142)
- Полтавская — 1 910 (+66)
- Ровенская — 12 032 (+104)
- Сумская — 3 672 (+123)
- Тернопольская — 12 986 (+123)
- Харьковская — 17 364 (+494)
- Херсонская — 1 049 (+49)
- Хмельницкая — 5 622 (+91)
- Черновицкая — 14 009 (+107)
- Черкасская — 3 694 (+124)
- Черниговская — 3 960 (+85)
Напоминаем, что медик назвал фатальное осложнение COVID-19.
Также названы главные распространители коронавируса в школах.