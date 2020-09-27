За минувшие сутки в зоне проведения ООС в районе Орехово трое военнослужащих Украины получили осколочные ранения в следствии подрыва на взрывном устройстве. Информацию предоставил Штаб ООС.

Как передает новостной портал Завтра, штаб сообщил, что пострадавших госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

На сегодняшний день, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем, хотя режим прекращения огня трижды был нарушен за прошедшие сутки.

Огневую активность вооруженных сил Российской Федерации из станкового автоматического гранатомета заметили возле населенного пункта Новолуганское, из стрелкового же оружия — возле Верхнеторецкого.

Вблизи Авдеевки ночью боевики провоцировал военнослужащих Украины одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Однако боевых потерь и ранений нет.

24 сентября российско-оккупационные войска трижды открывали огонь. Боевики не в первый раз нарушают перемирие на Донбассе.

Напоминаем, что Зеленский провел совещание по вопросам ТКГ.

Также скончался раненый на Донбассе боец Константин Оверко.