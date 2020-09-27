Для участия в трибунале по военным преступлениям, отправили в Нидерланды Насима Харадиная, который является заместителем главы Ассоциации ветеранов войны Косово, об этом сообщила Специализированная судебная палата Косово вчера, 26 сентября.

Как передает новостной портал Завтра, опираясь на орден на арест, Харадиная подозревают в запугивании свидетелей и нарушении тайны судебного процесса. Это связано с обнародованием конфиденциальных данных.

Попал под арест Насима Харадиная в пятницу, 25 сентября, в пригороде Приштины. Перед непосредственно арестом Харадинай сказал репортерам, что не признает Специализированную палату и Специализированный офис прокурора.

СОП заявили, что «логистическую поддержку» ареста Харадиная представила Миссия по верховенству права в Косово и косовская полиция.

Специализированная палата по делам Косово в Гааге расследует военные преступления, совершенные в Косово во время войны местных сепаратистов за независимость от Сербии в 1998-1999 годах.

Напоминаем, что Украина официально признала паспорта Косово.

Также новые доказательства Иловайской трагедии скоро будут переданы в Гаагу.