Недостоверная информация об отчислении и массового ухода из ВУЗа курсантов-летчиков после произошедшей авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом была опровергнута Командование Воздушных Сил ВСУ.

«Ни один курсант летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил ВС Украины имени Ивана Кожедуба не изъявил желания отчислиться из университета», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины подметили, что информация о массовом написании рапортов на отчисления курсантами летного факультета первого курса является попыткой сделать ситуацию нестабильной.

Следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом. Бюро расследований уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей происшествия.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Авиакатастрофа произошла под Чугуевом в районе 20:50.

Напомним, что теперь 26 сентября является днем траура в Украине.

Также стало известно состояние выжившего курсанта в авиакатастрофе под Харьковом.