Сегодня, 27 сентября, в ходе обострения отношений между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе погибло 16 военнослужащих с армянской стороны, более 100 человек получило ранения.

Как передает новостной портал Завтра, об этом 27 сентября на брифинге заявил Артур Саркисян, который является заместителем министра обороны непризнанного Карабаха. Процитировала его на странице в Facebook Шушан Степанян — пресс-секретарь Минобороны Армении.

«Армянские вооруженные силы поразили 3 вертолета, 20 БМП, 30 танков противника. Идут ожесточенные бои», – написала Саркисян.

Напоминаем, что Азербайджан начал контрнаступление по всему фронту на линии соединения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом. Шушан Степанян выдвинула заявление, что атаку Вооруженных сил Азербайджана по направлениям линии соприкосновения с Нагорным Карабахом удалось отбить.

Ранее передавались подробности возобновления боев между Арменией и Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что началось нападение, чтобы предотвратить провокации со стороны Армении. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев также добавил, что это можно расценивать как ответ на армянские артобстрелы, в которых погибли мирные граждане.