Сегодня утром, 27 сентября, стало известно, что случилось обострение ситуации в Нагорном Карабахе и возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Как передает новостной портал Завтра, 27 сентября Никол Пашинян, который является премьер-министром Армении, выдвинул заявление, что Азербайджан напал на Нагорный Карабах.

Как сообщает Шушан Степаняновой, пресс-секретаря Минобороны Армении, было сбито два вертолета и три беспилотных летных транспорта Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что началось нападение, чтобы предотвратить провокации со стороны Армении. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев также добавил, что это можно расценивать как ответ на армянские артобстрелы, в которых погибли мирные граждане.

После происшествия правительство Армении объявило о военном положении и мобилизацию. Аналогичное решение приняли власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о том, что шесть мирных граждан получили ранения.

По словам Ваграма Погосяна, который является пресс-секретарем президента Нагорно-Карабахской Республики, в следствии нападения со стороны Азербайджана десятки мирных жителей получили ранения, два человека погибли.

МИД Украины обратил внимание на происшествие на границе Армению и Азербайджан и призвала вернуться к мирному диалогу.

«МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта.»

Подобная ситуация обострения между Азербайджаном и Армением в этом году происходит уже не в первый раз. В июле Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе.

Напоминаем, что Азербаджан и Армения возобновили военные действия на границе.

Также в Сумах похитили полковника ВСУ.