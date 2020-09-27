Эммануэль Макрон, действующий президент Франции, выдвинул заявление, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть президентский пост после нечестных выборов и разгона мирных демонстрантов. Об этом сообщает Journal du dimanche.

«То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти», — пояснил Макрон.

Как передает новостной портал Завтра, его очень воодушевило и поразило мужество протестующего народа в Беларуси.

«Они знают, на какой риск они идут, устраивая протесты каждые выходные, и тем не менее они продолжают движение, направленное на оживление демократии в этой стране», — сказал президент Франции.

В скором времени, 28 сентября, Макрон совершит свой первый визит в Литву и Латвию. В Офисе президента Франции не исключают такую возможность, что Макрон встретиться с Тихановской в Вильнюсе.

Напоминаем, что Литва признала Тихановскую избранным лидером Беларуси.

Также украинский посол объявил дипломатическую войну Беларуси.