Борис Джонсон, который является премьер-министром Великобритании, призвал раскрыть правду о происхождении COVID-19. Об этом Джонсон заявил в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН во время заседания.

«Давайте исцелим мир — буквально и метафорично. И начнем от истины, потому что, как кто-то сказал когда-то, правда может освободить», — выразился премьер.

Как передает новостной портал Завтра, глава правительства Британии указал на последствия пандемии: приблизительно миллион погибших и масштабные экономические потери, которые в скором времени могут стать намного больше.

«Это моральный императив для человечества — быть честными и достичь общего понимания того, как началась пандемия и почему она смогла распространиться. Не потому, что я хочу обвинить какую-либо страну или правительства, или заработать себе баллы. Я просто верю, как бывший пациент с COVID-19, мы все имеем право знать, чтобы вместе сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить повторение », — заявил Джонсон, который также пережил коронавирусную инфекцию еще в мае.

Также Джонсон подчеркнул то, что в течение минувших 20 лет было восемь вспышек смертельно опасных вирусов, которые также могли перерасти в пандемию.

«Человечество было захвачено врасплох. Мы изо всех сил стараемся успевать за событиями и достигаем прогресса с мучительной медлительностью », — заметил он.

Недавно ВОЗ заявили, что коронавирус может унести жизни двух миллионов человек до того, как вакцина станет широкодоступной.

Напоминаем, что ВОЗ выступила против закрытия школ во время пандемии COVID-19.

Также ВОЗ сомневается в способности вакцины завершить пандемию COVID-19.