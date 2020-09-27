Интерфакс и

Кроме Гомеля, задержания протестующих происходили в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде и Могилеве.

Число участников акции протеста в Минске в 50-й день протестов состояло из более чем 100 тыс. человек.

В свою очередь, 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и снова вступив в должность президента Беларуси.

Напоминаем, что Лукашенко оправдался перед миром за тайную инаугурацию.

Также сообщалось, что Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.