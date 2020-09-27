В городах Беларуси сегодня, в воскресенье, 27 сентября, были организованы акции протеста против правления президента Александра Лукашенко. Об этом сообщают такие новостные ресурсы как Интерфакс и TUT.by.Как передает новостной портал Завтра, в Гомеле свидетели говорили о том, что против митингующего народа применялись спецсредства. Журналисты писали о том, что были слышны выстрелы.Правоохранительные органы Гомеля подтвердили информацию о том, что по отношению участников несанкционированной акции протеста применялись светотехнические спецсредства и слезоточивый газ.
Кроме Гомеля, задержания протестующих происходили в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде и Могилеве.
Число участников акции протеста в Минске в 50-й день протестов состояло из более чем 100 тыс. человек.
В свою очередь, 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию и снова вступив в должность президента Беларуси.
Напоминаем, что Лукашенко оправдался перед миром за тайную инаугурацию.
Также сообщалось, что Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.