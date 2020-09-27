Дональд Трамп, действующий президент Соединенных Штатов Америки, хочет назначить Эми Кони Баррет судьей Верховного суда за несколько недель до президентских выборов. Об этом сообщают американские СМИ.

Как передает новостной портал Завтра, отвечая на многочисленные вопросы журналистов, Трамп заявил, что уже определился с кандидатурой и назвал свой выбор «очень волнующим».

Эми Кони Баррет — фавориткой религиозных консерваторов, на которых ориентируется предвыборная кампания Трампа. Баррет провела большую часть своей карьеры в Университете Нотр-Дам, штат Индиана. С 2017 года она работает в Апелляционном суде Иллинойса. Многие уже в тот момент высказывали свою обеспокоенность ее религиозными и политическими взглядами.

Сенаторы опасаются, что Баррет может отменить последствия исторического дела 1973 года,в тот момент Верховный Суд утвердил право женщин на аборт. Баррет уверяет их в том, что ее вера не будет влиять на ее судейские решения.

Трамп и республиканцы в Сенате планируют найти преемника судьи Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла 18 сентября во возрасте 87 лет, как можно быстрее. Ее кончина дала Республиканской партии возможность расширить консервативное большинство в Верховном суде.

Напоминаем, что победитель президентских выборов будет неизвестен несколько месяцев.