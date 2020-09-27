В больницах Киева недостаточно мест для людей, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию.

Как передает новостной портал Завтра, об этом заявил Евгений Дубровский, который является врачом-инфекционистом Киевской городской клинической больницы №4.

«Кровати для положительных пациентов есть. Их очень много. Мало мест для тех, у кого подозрение. Если человек лабораторно за 3-4 дня, за которые он лечится амбулаторно, получит диагноз, с ним очень легко дальше работать. Есть места, есть понимание, как вести себя дальше. Очень сложно работать с людьми, у которых нет диагноза. Это большая проблема. Поступают тяжелые бабушки с массой сопутствующих заболеваний — кардиология, стенты, инфаркты в анамнезе. И у них температура. Это COVID ли не COVID? Для этого нужно время. Это отнимает наши усилия, время. Был бы диагноз — было бы очень просто», — отметил Дубровский.

Напоминаем, что на сегодняшний день отмечается более 279 тысяч новых случаев заражения на момент 27 сентября.

Также был совершен призыв к Генассамблеи ООН раскрыть миру причины пандемии COVID-19.