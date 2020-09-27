Ливень затопил улицы и подвальные помещения Ивано-Франковска, что стало причиной блокирования движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает ГСЧС.

Как передает новостной портал Завтра, спасатели отбуксировали сем транспортных средств, в которых находилось около 10 человек. Также было откачано 120 м.куб. воды из подвалов домов Ивано-Франковска.

На Надречной улице из затопленного автомобильного транспорта Toyota удалось спасти двоих человек.

Также были убраны поваленные ветром деревья с проезжей части дороги. В том числе, в селах Диброва и Залужье Рогатинского района, в Добровлянах Кольского и Семаковцы Коломыйского районов.

Всего к устранению последствий таких погодных катаклизм было привлечено 69 человек личного состава, от управления ГСЧС в области соответственно — 62 человека.