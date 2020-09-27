В Соединенных Штатах Америки, в штате Техас в городе Лейк-Джексон в городском водопроводе нашли смертельный микроб, который влияет на работу мозга. Амеба Naegleria fowleri может приводит к смертельным последствиям.

Как передает новостной портал Завтра, в таких городах как Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразория, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клют и Розенберг в пятницу, 25 сентября, запрещалось использовать воду для любых целей, кроме смыва туалетов. Однако на следующий день запрет сняли и оставили его лишь в Лейк-Джексоне.

Власти штата уже озвучили, что вода проходит нужную дезинфекцию, но перед употреблением для профилактики ее нужно кипятить.

Врачи подчеркнули то, что в группу риска входят дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, так как они особенно уязвимы к данному микробу. В начале сентября от инфицирования Naegleria fowleri умер шестилетний мальчик.

На данный момент систему водоснабжения промывают и дезинфицируют должным образом, чтобы провести повторные тестирования.

Люди, инфицированные Naegleria fowleri, испытывают такие симптомы: жар, тошнота и рвота, а также головные боли. Большинство заразившихся уходит из жизни в течение недели.