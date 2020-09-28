Министерство обороны Армении заявило о начале широкомасштабного наступления Азербайджана в “республике Нагорный Карабах”.

Подробности сообщаются на сайте армянского ведомства.

Так, военные операции якобы начались на севере Карабаха и на юге, возле границы Ирана. Но, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщает, что войска непризнанного Карабаха «пресекли их».

Напомним, после обострения конфликта в Армении, которое началось в минувшие выходные, в стране ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 55 лет.

Им разрешили покидать страну только с разрешения военкомата.

Как мы уже сообщали ранее, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации и активно применяют бронетехнику и авиацию. Уже известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации населения страны для войны за Карабах.

Также стало известно о том, что в ходе обстрелов в Нагорном Карабахе погибло 16 военнослужащих с армянской стороны, более 100 человек получило ранения.