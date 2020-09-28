Специалисты начали расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Ан-26, который потерпел крушение 25 сентября.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.

«Бортовые самописцы («черные ящики») найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября 2020 авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней», — сообщил он в Facebook.

Уруский также добавил, что обломки самолета собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в Чугуеве, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР.

Ситуація навколо трагедії з Ан-26Ш станом на ранок 28 вересня 2020 року:1. В результаті падіння літака загинуло 26 з… Gepostet von Олег Уруський am Sonntag, 27. September 2020

Эксперт госпредприятия «Антонов» опровергает версию крушения Ан-26 с курсантами из-за отказа двигателя и перегруженности.

Штурман Алексей Остапенко, который погиб 25 сентября во время авиакатастрофы под Чугуевом, за несколько минут до трагедии отправил 7-летней дочери последнее сообщение: «Не переживай, все хорошо».