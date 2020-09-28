Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе одобрил расширение санкционного списка лиц и организаций, которые подрывают суверенитет и независимость Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, речь идет о санкциях из-за строительства Крымского моста:

«Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе».

Накануне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что Украина не сможет вести войну на два фронта — на Донбассе и в Крыму, поэтому касательно полуострова Украина будет придерживаться политики международных санкций.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отмечал ранее, что Россия должна обратиться к Украине как страна-оккупант, с просьбой рассмотреть вопрос о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым, согласно с гуманитарным правом.