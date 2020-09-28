Главный редактор главного оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA Live, Роман Протасевич заявил, что вчера покинул проект.

Также он отметил, что больше не имеет к проекту NEXTA никакого отношения.

Подробности сам Протасович сообщил на своей странице в Twitter.

«С воскресенья (27 сентября) я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго», — надписал Роман.

Напомним, еще в августе 2020 года, на основателя Telegram каналов NEXTA и NEXTA Live завели уголовное дело.

Белорусские власти обвиняют его в организации массовых беспорядков. По статье, которую ведут белорусские следователи, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как мы уже рассказывали ранее, в результате масштабных протестов в Беларуси на минувших выходных, в республике были задержаны более 350 человек.

Тем временем, Эммануэль Макрон считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть президентский пост после нечестных выборов и разгона мирных демонстрантов.