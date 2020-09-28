Штурман Алексей Остапенко, который погиб 25 сентября во время авиакатастрофы под Чугуевом, за несколько минут до трагедии отправил 7-летней дочери последнее сообщение: «Не переживай, все хорошо».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Издание отмечает, когда Алексей Остапенко перестал выходить на связь, его жена заволновалась, но дочь успокаивала, ведь за несколько минут до гибели штурман отписался, что с ним все в порядке. На последнее сообщение «Папа, ты жив? Здесь упал самолет» он уже не ответил.

«Мне ребенок сказал: «Мама, подожди. Он, возможно, мне что-то ответил» … Я вижу эту переписку. Меня это не то, что тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент»,

– рассказала жена погибшего.

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что предварительную причину авиакатастрофы самолета Ан-26 можно будет назвать только после расшифровки черного ящика. Он также утверждал, что двигатель имел в запасе более 5 тыс. летных часов до следующего ремонта.

26 сентября из обломков самолета Ан-26 достали бортовые самописцы.