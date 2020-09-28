Учительница начальных классов школы в Черкассах скончалась от коронавируса COVID-19.

Подробности сообщает издание «Про все» со ссылкой на слова директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергея Воронова.

Как стало известно, погибшая 65-летняя учительница школы №29 болела коронавирусом неделюдо смерти.

Поначалу она пыталась лечиться дома самостоятельно. В больницу ее доставили 21 сентября.

Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг горсовета Всеволод Кульчиковський отметил, что женщина имела сопутствующие патологии. В медучреждение она попала уже в крайне тяжелом состоянии.

Помимо коронавируса у нее были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, легких и избыточный вес.

Как мы уже сообщали ранее, в Украине за сутки, 27 сентября, зафиксировано 2671 случай коронавирусной инфекции (COVID-19). Всего с начала пандемии заболели уже 201 305 украинцев.

А также, в ВОЗ считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 может превратиться в сезонное заболевание по типу гриппа.