Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №67.

Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солідарність».

Биография, семья, хобби:

Родилась 13 октября 1979 в городе Измаил Одесской области, после окончания школы вместе с родителями переехала в Киев.

Разведена, воспитывает дочь Анну.

Образование:

В 1996 году Закончила специализированную школу №1 им. А. В. Суворова.

1996-2001 гг. — Киевский национальный лингвистический университет, специальность «перевод», получила квалификацию филолога-переводчика.

В 2012 году — Поступила в университет города Шеффилд (Англия) на международный факультет управления организациями.

Трудовая деятельность:

Попала в ленты новостей украинских СМИ благодаря публикациям в социальных сетях своих фотографий на отдыхе.

Баллотируясь в 2019 в народные депутаты по 217-му мажоритарному округу на Оболони (в итоге заняла второе место) Людмила Костенко нарушала закон об агитации.

На предвыборной встрече с жителями Оболони на Людмиле Костенко была футболка стоимостью 500 долларов от известного бренда Louis Vuitton.

Декларация:

В 2018 году Людмила Костенко задекларировала 100 тыс долларов, 46 тыс евро и 101 тыс грн.

Доход составил 326 тыс грн, при этом 228 тыс грн — результат предпринимательской деятельности, 98 тыс — алименты.

Из недвижимого имущества депутату принадлежит квартира в Киеве, дом в селе Ракитное Киевской области и земельный участок в селе Холмское Одесской области.

В графе «транспортные средства» указанный легковой автомобиль Mercedes-Benz CLA 220CDI.

Из ценного движимого имущества указаны часы Rolex и Chopard, ювелирные изделия Chopard, Bulgari и Cartier, а также меховая шуба.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Маршала Тимошенко, 21, корп. 9 (буква А), (044) 227-61-03, 383-48-56

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kostenko

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/LyudmilaKostenkoKMDA

Отчет депутата за 2018 год.