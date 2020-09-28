Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №67.
Должность: Заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Депутатская фракция «Солідарність».
Биография, семья, хобби:
Родилась 13 октября 1979 в городе Измаил Одесской области, после окончания школы вместе с родителями переехала в Киев.
Разведена, воспитывает дочь Анну.
Образование:
В 1996 году Закончила специализированную школу №1 им. А. В. Суворова.
1996-2001 гг. — Киевский национальный лингвистический университет, специальность «перевод», получила квалификацию филолога-переводчика.
В 2012 году — Поступила в университет города Шеффилд (Англия) на международный факультет управления организациями.
Трудовая деятельность:
Попала в ленты новостей украинских СМИ благодаря публикациям в социальных сетях своих фотографий на отдыхе.
Баллотируясь в 2019 в народные депутаты по 217-му мажоритарному округу на Оболони (в итоге заняла второе место) Людмила Костенко нарушала закон об агитации.
На предвыборной встрече с жителями Оболони на Людмиле Костенко была футболка стоимостью 500 долларов от известного бренда Louis Vuitton.
Декларация:
В 2018 году Людмила Костенко задекларировала 100 тыс долларов, 46 тыс евро и 101 тыс грн.
Доход составил 326 тыс грн, при этом 228 тыс грн — результат предпринимательской деятельности, 98 тыс — алименты.
Из недвижимого имущества депутату принадлежит квартира в Киеве, дом в селе Ракитное Киевской области и земельный участок в селе Холмское Одесской области.
В графе «транспортные средства» указанный легковой автомобиль Mercedes-Benz CLA 220CDI.
Из ценного движимого имущества указаны часы Rolex и Chopard, ювелирные изделия Chopard, Bulgari и Cartier, а также меховая шуба.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Маршала Тимошенко, 21, корп. 9 (буква А), (044) 227-61-03, 383-48-56
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/kostenko
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