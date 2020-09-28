Эксперт госпредприятия «Антонов» опровергает версию крушения Ан-26 с курсантами из-за отказа двигателя и перегруженности.

Об этом передает ТСН.

Летчик-испытатель Сергей Тарасюк говорит, что отказ одного двигателя для Ан-26 не проблема. Тарасюк также утверждает, что много раз лично отрабатывал посадку с выключенным двигателем. По его словам, Ан-26 уверенно летит на втором.

Отвергает пилот также версию, что двигатель намеренно выключили в учебных целях ,и версию о перегрузке (на борту находилось вдвое меньше людей, чем он может перевезти, и курсанты были без багажа).

Сам он задается вопросами: должны ли были курсанты находится на борту во время учебного полета, кто находился за штурвалами, действительно ли курсанты спутали трассу со взлетной полосой аэродрома.

Штурман Алексей Остапенко, который погиб 25 сентября во время авиакатастрофы под Чугуевом, за несколько минут до трагедии отправил 7-летней дочери последнее сообщение: «Не переживай, все хорошо».

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что предварительную причину авиакатастрофы самолета Ан-26 можно будет назвать только после расшифровки черного ящика. Он также утверждал, что двигатель имел в запасе более 5 тыс. летных часов до следующего ремонта.