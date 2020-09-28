Завтра, 29 сентября, в Украину «зайдет» циклон «Зора», который спровоцирует местами сильные ливни с грозами.

Новым прогнозом погоды поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 29 на западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни с грозами. Осадки «дотянут», но в меньшей степени, в большинство центральных областей, а также зацепят юг, кроме Запорожья и Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый.

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Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, на юге + 24 + 28 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков, около +20 градусов. К дню Веры, Надежды, Любови и Софии (30 сентября) уже ощутимо похолодает.

Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.