Житель Гусятина в Тернопольской области попытался устроит акт самосожжения в местном центре занятости.

Подробности сообщаются на официальном сайте областного управления Национальной полиции.

Как стало известно, 28 сентября, примерно в полдень, житель Гусятинского района пришел в центр занятости с просьбой начислить пенсию.

Однако с начислением пенсии появились проблемы — у него был недостаточный стаж работы, не хватало нескольких месяцев.

«Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег», – сообщают правоохранители.

К счастью, местные сотрудники успели потушить мужчину, но он все же успел получить ожоги 50% тела. Пострадавшего оперативно госпитализировали, его жизнь спасают врачи.

Как мы уже рассказывали ранее, в городе Смолевичи Минской области, мужчина устроил акт самосожжения в рамках акции протеста.

А также, мужчина попытался сжечь себя на собственном огороде в Томаковском районе Днепропетровской области.