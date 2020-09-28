Физики дали прогноз магнитных бурь на три дня и 27 дней, согласно которому жителей Земли ждет далеко не один тяжелый день.

Так, по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные бури ожидаются 28, 29 и 30 сентября.

28 сентября магнитная буря уровня G1 ожидается до 12 часов, до 18 магнитосфера будет возбужденной.

29 сентября буря продлится с 6 утра до 12. 30 сентября «вспышка» ожидается также в 6 утра.

Согласно долгосрочному предварительному прогнозу, 1 и 20, 24 и 25 октября магнитосфера будет возбужденной, а 21, 22 и 23 октября ожидается магнитная буря.

Ученые говорят, что Солнце как источник энергии оказывает на человеческий организм огромное влияние. «Солнечный ветер» способен создавать на Земле магнитную нестабильность, которая вызывает изменения вязкости крови.

Изменение вязкости крови увеличивает склонность к образованию в ней сгустков. Ухудшается газообмен. В свою очередь это ведет к гипоксии. Организм переживает стресс, соответственно увеличивается выброс в кровь гормонов стресса (адреналин). Одновременно во время скачков магнитного поля Земли в организме человека уменьшается выработка гормона мелатонина, который призван влиять на устойчивость организма к стрессам — мощнейший внутренний адаптоген и антиоксидант.

В результате этого возникают скачки кровяного давления. Это приводит к постепенно нарастающей головной боли. Гипоксия начинает проявляться затрудненным дыханием. Недостаток кислорода в крови (гипоксемия) запускает целый ряд негативных ощущений, а именно болевые ощущения в области сердца, дискомфорт в области груди, тяжесть, головокружение, потемнение в глазах. Всё это увеличивает стресс, который переживает организм.

Магнитные бури — как облегчить самочувствие

Рекомендации:

Снизьте интенсивность физических нагрузок. Не делайте резких движений (в особенности, тех, которые связаны с распрямлением или сгибом), так как это создает колоссальный перепад давления и может в считанные секунды ухудшить самочувствие. Двигайтесь спокойно и плавно, выбирайте ходьбу с умеренной скоростью. Не лишним будет принять растительные препараты, улучшающие эмоциональное напряжение (валериана, пустырник, пион в настойках или таблетках, либо седативные сборы). Исключите из рациона все продукты, которые могут задерживать жидкость в организме (соленья, копчености, соусы, острые приправы и др.). Одновременно нужно увеличить потребление «антиоксидантных» продуктов (например, зеленого чая) и жидкости (простой воды до 1,5-2 л). Это поможет уменьшить вязкость крови. Желательно в этот период больше находиться на свежем воздухе и чаще проветривать помещение, в котором вы пребываете. Нужно ограничить поездки в транспорте, особенно в подземном. Не стоит долго находиться в сидячем положении. Глубокое и полное дыхание при дыхательной гимнастике поможет насытить кровь кислородом и побороть нарастающее чувство физического и эмоционального напряжения во время магнитных бурь, а также уменьшить головную боль. В самые трудные часы (пик магнитной бури) лучше поспать, так как сон нейтрализует геомагнитное воздействие на организм.

Ученых беспокоит обширное и развивающееся явление, называемое Южноатлантической аномалией (ЮАА), которое сравнивают с «вмятиной» в магнитном поле Земли или «выбоиной в космосе». В NASA заявили, что аномалия не влияет на жизнь на Земле, но сказывается на работе космических кораблей (включая Международную космическую станцию).