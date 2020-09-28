В Беларусь завезли первую партию российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», которая будет испытываться на добровольцах.

Таким образом, Беларусь стала первой страной после России, где начались клинические исследования российского препарата, передают РИА Новости.

Уже с 1 октября в Беларуси начнут вакцинировать добровольцев. Их будет примерно сто человек.

А в Российским фонде прямых инвестиций также отметили, что аналогичные испытания планируются и в других странах – Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ.

Напомним, что российская вакцина для профилактики COVID-19 – «Спутник V» – была якобы разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.

Как мы уже рассказывали ранее, ученые Великобритании заявили, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Sputnik V» демонстрируют сомнительные результаты.

Тем временем, украинская вакцина от коронавируса может быть доступна для массового использования уже к концу 2021 года.