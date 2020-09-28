Скончался культовый российский фотожурналист Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Информацию о его смерти подтвердила дочь Марина. Мусаэльяну на момент смерти исполнился 81 год, передает ТАСС.

Мусаэльян начал работать фотокорреспондентом в1960 году и снимал репортажи на самые разные темы – подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство Байконура.

Более 14 лет Владимир Мусаэльян работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Также он был фотографом генсеков Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

Владимир Мусаэльян родился 8 июля 1939 года в Москве. Он с детства увлекался фотографией, но после окончания школы несколько лет работал слесарем-сборщиком, не оставляя свое хобби.

После публикации его фоторабот в журнале «Советское фото» Мусаэльяна пригласили на стажировку в Фотохронику ТАСС, где он проработал более 60 лет.

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