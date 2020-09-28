В городах, которые находились в «красной» карантинной зоне, фиксируют существенное улучшение ситуации с COVID-19.

О позитивном воздействии ужесточения карантина в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В качестве примера он привел город Чоп Закарпатской области, где, по его словам, заболеваемость за 14 дней снизилась со 170 до 56 новых случаев на 100 тысяч населения.

«Или в городе Славута Хмельницкой области – с 201 до 139 на 100 тысяч населения. Такая ситуация у нас происходила по всем районам и городам – и мы видим действенность этих мер по сдерживанию распространения коронавирусной болезни», – отметил Степанов.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки, 27 сентября, зафиксировано 2671 случай коронавирусной инфекции (COVID-19). Всего с начала пандемии заболели уже 201 305 украинцев.

28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование — два региона отнесли к «красной» карантинной зоне.