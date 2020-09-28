Подавляющее большинство жителей Украины не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19. При этом они не согласны на прививку даже в случае, если она будет бесплатной.

Об этом свидетельствуют результатыы опроса компании Research & Branding Group.

По состоянию на сентябрь 2020 года, готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса только 35% опрошенных украинцев.

Против вакцинации 50% респондентов, а еще 15% — не мсмогли определиться с ответом.

Примечательно, по сравнению с результатами опроса, проведенного в июле, количество согласных на вакцинацию от COVID-19 украинцев, сократилось на 6%.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Как мы уже сообщали ранее, известный голливудский актер Эдриан Броуди заявил, что стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от COVID-19.

Тем временем, Россия уже получила запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19 «Спутник V».