Прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время, следствию не удалось установить организаторов и заказчиков убийства.

Подробности сообщает издание РБК-Украина.

Так, согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь якобы объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Яна Дугарь якобы собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под автомобиль Шеремета.

Все обвиняемые в преступлении заявили, что отрицают свою вину.

В то же время, защита Андрея Антоненко попросила суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.

Напомним, 4 сентября суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Шеремета.

Всего на присяжных подавались семь человек, однако одна из претенденток Анна Чупина взяла самоотвод, а второй, медсестре Инне Крамаренко, отказали после заявления о том, что «медики не могут быть убийцами».

Как мы уже рассказывали ранее, с Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета сняли электронное средство контроля.

А также, «ТТВ-Студия», которая ранее уже выпускала фильмы, посвященные одесским событиям 2 мая, выпустила новый фильм. Новая лента посвящена расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.