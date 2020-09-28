Украина 28 сентября открыла границы для иностранцев. Запрет, который действовал месяц, утратил силу.

Об этом сообщил в комментарии «РБК-Украина» руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Вместе с тем, Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать:

«Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября. Фактически ночью эта норма о запрете въезда иностранцам прекратила свое действие».

Как сообщалось ранее, 28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование — два региона отнесли к «красной» карантинной зоне.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что в городах, которые находились в «красной» карантинной зоне, фиксируют существенное улучшение ситуации с COVID-19.