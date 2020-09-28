Простые украинцы стали платить за газ больше, чем платят небытовые потребители газа.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, средняя цена для небытовых потребителей оказалась на 21,9% ниже, чем во втором полугодии 2019 года и составила 5 157,2 грн (с НДС) за тыс. куб. м.

В то же время, цена газа для населения оказалась на 2,8% выше, чем для небытовых.

Отметим, ранее, стоимость газа для предприятий всегда была выше, чем для бытовых потребителей.

Средняя цена природного газа населения составила 5 299,2 грн (с НДС) за тыс. куб. м., что на 17,4% меньше, чем во второй половине 2019 года.

Как мы уже рассказывали, Украина ввела специальные пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации.

Тем временем, ночной тариф на свет может существенно подорожать. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предложила установить цену на уровне стоимости ресурса в дневное время – с 959 до 2048 грн/МВт-ч.