С 27 сентября спасатели ликвидируют масштабный лесной пожар, который вспыхнул в Краматорске. На месте ЧП работали 12 пожарно-спасательных отрядов.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«По прибытию к месту пожара было установлено, что горит лесная подстилка на площади 2 га и сухая трава на открытой территории на площади 4 га. После проведения разведки пожара руководителем тушения, для недопущения распространения огня, было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром», — отмечают спасатели.

О пожаре также сообщил мэр Краматорска Андрей Панков в Facebook.

«Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем», — написал он.

По состоянию на 28 сентября на месте пожара происходит тление отдельных ячеек. Причина пожара устанавливается, предположительно это поджог.

Фото: ГСЧС

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