Общая задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, всего за август месяц, эта цифра выросла на 0,6%.
А задолженность по выплате зарплаты на экономически активных предприятиях Украины выросла на 0,8% — до 2,199 млрд грн.
В то же время, сокращение задолженности по зарплате в августе зафиксировано в следующих областях:
- Львовской (на 25,5%),
- Черновицкой (на 22,6%),
- Луганской (на 17,4%),
- Тернопольской (на 12,9%),
- Закарпатской (на 9,4%),
- Житомирской (на 8,7%),
- Донецкой (на 4,1%),
- Одесской (на 3%), Сумской
(на 2,7%),
- Хмельницкой (на 1,1%),
- Полтавской (на 1%) областях.
А рост задолженности по зарплате в августе зафиксирован в:
- Ровенской (на 38,5%),
- Херсонской (на 19,2%),
- Кировоградской (на 18,2%),
- Харьковской (на 8,3%),
- Черниговской (на 7,8%),
- Черкасской (на 4,8%),
- Винницкой (на 3,4%),
- Днепропетровской (на 3,3%),
- Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях
- Киеве (на 10,4%).
Сократился размер задолженности по зарплатам в таких сферах:
- сфере искусства, спорта и развлечений – на 56% (до 0,916 млн грн),
- образовании – на 7,4% (до 18,455 млн грн),
- строительстве — на 5% (до 42,499 млн грн),
- сфере информации и телекоммуникации — на 5% (и 10,257 млн грн),
- сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4% (до 5,527 млн грн),
- сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 3,7% (до 16,036 млн грн).
Задолженность по выплате зарплаты в августе 2020 выросла:
- в сфере временного размещения и организации питания – на 26,4% (до 12,744 млн грн),
- в здравоохранении – на 22,5% (до 55,892 млн грн),
- в сфере предоставления других видов услуг – на 8,8% (до 0,483 млн грн),
- в профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,4% (до 261,1 млн грн),
- в оптовой и розничной торговле – на 4,5% (до 32,312 млн грн), в сельском хозяйстве – на 4,1% (до 54,003 млн грн).
Как мы уже рассказывали ранее, средняя заработная плата в Украине вырастет на 15% в 2021 году при условии повышения минималки на 30%.
В то же время, украинские медики начнут получать обещанные зарплаты с повышением уже с конца сентября.