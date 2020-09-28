Общая задолженность по зарплатам в Украине по состоянию на 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, всего за август месяц, эта цифра выросла на 0,6%.

А задолженность по выплате зарплаты на экономически активных предприятиях Украины выросла на 0,8% — до 2,199 млрд грн.

В то же время, сокращение задолженности по зарплате в августе зафиксировано в следующих областях:

Львовской (на 25,5%),

Черновицкой (на 22,6%),

Луганской (на 17,4%),

Тернопольской (на 12,9%),

Закарпатской (на 9,4%),

Житомирской (на 8,7%),

Донецкой (на 4,1%),

Одесской (на 3%), Сумской

(на 2,7%),

(на 2,7%), Хмельницкой (на 1,1%),

Полтавской (на 1%) областях.

А рост задолженности по зарплате в августе зафиксирован в:

Ровенской (на 38,5%),

Херсонской (на 19,2%),

Кировоградской (на 18,2%),

Харьковской (на 8,3%),

Черниговской (на 7,8%),

Черкасской (на 4,8%),

Винницкой (на 3,4%),

Днепропетровской (на 3,3%),

Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях

Киеве (на 10,4%).

Сократился размер задолженности по зарплатам в таких сферах:

сфере искусства, спорта и развлечений – на 56% (до 0,916 млн грн),

образовании – на 7,4% (до 18,455 млн грн),

строительстве — на 5% (до 42,499 млн грн),

сфере информации и телекоммуникации — на 5% (и 10,257 млн грн),

сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4% (до 5,527 млн грн),

сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 3,7% (до 16,036 млн грн).

Задолженность по выплате зарплаты в августе 2020 выросла:

в сфере временного размещения и организации питания – на 26,4% (до 12,744 млн грн),

в здравоохранении – на 22,5% (до 55,892 млн грн),

в сфере предоставления других видов услуг – на 8,8% (до 0,483 млн грн),

в профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,4% (до 261,1 млн грн),

в оптовой и розничной торговле – на 4,5% (до 32,312 млн грн), в сельском хозяйстве – на 4,1% (до 54,003 млн грн).

Как мы уже рассказывали ранее, средняя заработная плата в Украине вырастет на 15% в 2021 году при условии повышения минималки на 30%.

В то же время, украинские медики начнут получать обещанные зарплаты с повышением уже с конца сентября.