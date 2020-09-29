Минобороны Азербайджана опубликовало кадры ночных боев в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее минобороны Азербайджана сообщило, Армения «продолжает провокации, в частности, 29 сентября военные с территории Вардениского района вели артобстрел Дашкесанского района Азербайджана».

Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечал, что Вооруженные Силы Азербайджана «начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение».

Азербайджан со своей стороны утверждает, что в ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта: «армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки».

Азербайджан также сообщил, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. Кроме того, ночью была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.

Минобороны Армении в свою очередь опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксирована попытка азербайджанских войск захватить позиции в НКР. В ведомстве заявляют, что атака была отбита пограничниками, а армия Азербайджана понесла потери.

Армении также опубликовало видео, на котором показано уничтожение азербайджанских опорных пунктов и бронетехники.

Кроме того, Министерство обороны Армении заявляет о готовности применить вооружение большого радиуса поражения.

Журналисты сообщают, что в Степанакерте (де-факто столица самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, де-юре город республиканского значения под названием Ханкенди Азербайджана) слышны взрывы, объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Он отметил, что Карабах подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями, которые угрожают безопасности Арцаха и Армении. Меркель со своей стороны отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы.

Конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Главные новости к утру 29 сентября



— во время утреннего боя на линии соприкосновения армянские подразделения нанесли удар по колонне бронетехники Азербайджана;

— власти Армении рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой;

— Минобороны Азербайджана сообщило, что в Карабахе подбиты четыре танка ВС Армении на Физули-Джебраильском направлении фронта;

— Азербайджан сообщает об ожесточенных боях на всей линии фронта в ночь на 29 сентября, в которых была уничтожена колонна автомобильной и бронетехники Армении, а также погибли десять военнослужащих;

— Минобороны непризнанной НКР сообщило о 84 погибших военнослужащих;

— премьер Армении Никол Пашинян призвал Меркель «обуздать агрессивную политику» Турции;

— главы МИД Британии и Канады Доминик Рааб и Франсуа-Филипп Шампань призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и возобновлению переговоров об урегулировании в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как известно, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации и активно применяют бронетехнику и авиацию. Уже известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации населения страны для войны за Карабах. Армения также объявила о военном положении и мобилизации.