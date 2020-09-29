Азербайджан заявил, что Армения утром начала обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района. В министерстве обороны Азербайджана предупреждают об ответных мерах.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Министерство обороны Азербайджана утверждает, что: «армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 (6:30 киевское) утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана».

Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее заявил, что Вооруженные Силы Азербайджана «начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение».

По сообщению Минобороны Азербайджана, столкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта шли всю ночь:

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки».

Минобороны Азербайджана сообщает, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. Ночью, по данным ведомства, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью.

«С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям (…) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники», — написала Степанян в Facebook.

Российское издание со ссылкой на представителя правящей армянской парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц также сообщает, что Армения обсуждает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

«В создавшейся ситуации активно обсуждаются наши возможные соразмерные действия параллельно развитию событий, в частности, заключение военно-политического союза с Арцахом», — сообщила Макунц.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян не исключил возможность признания независимости Карабаха.

Отметим, минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, была начата «контрнаступательная операция» в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны премьер Армении заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Главные новости за 28 сентября

Азербайджанская армия начала широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны Армении. В стране заблокировали соцсети и мессенджеры, чтобы избежать провокаций со стороны армян.

Совет безопасности ООН проведет экстренную встречу, посвященную конфликту Армении и Азербайджана.

Президент Турции назвал Нагорный Карабах «оккупированной территорией Азербайджана» и призвал Армению оттуда уйти. Турцию поддержали Пакистан и Афганистан, страны заявили о поддержке Азербайджана и призвали Армению прекратить огонь.

В свою очередь Армения заявляет, что Турция вербует в Сирии наемников для переброски в Нагорный Карабах. Азербайджан утверждает, что сирийские наемники воюют за Армению.

Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха заявил, что они сбили самолёт Военно-воздушных сил Азербайджана: «Сегодня уже можем сказать, что на участке города Мартуни в Карабахе сбит самолёт ВВС Азербайджана».

Министерство обороны Армении заявило о начале широкомасштабного наступления Азербайджана в “республике Нагорный Карабах”.

Как известно, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации и активно применяют бронетехнику и авиацию. Уже известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации населения страны для войны за Карабах. Армения также объявила о военном положении и мобилизации.