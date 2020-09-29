28 сентября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Подробности сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе населенного пункта Старогнатовка боевики открывали огонь из стрелкового оружия и со станкового противотанкового гранатомета. В районе Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

29 сентября по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

В Донецкой области украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта Алексея Клевцова из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ.

На днях в районе Орехово трое военнослужащих Украины получили осколочные ранения в следствии подрыва на взрывном устройстве.