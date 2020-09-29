28 сентября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Подробности сообщает пресс-центр Штаба ООС.
В районе населенного пункта Старогнатовка боевики открывали огонь из стрелкового оружия и со станкового противотанкового гранатомета. В районе Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.
29 сентября по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 28. September 2020
В Донецкой области украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта Алексея Клевцова из состава 100-й мотострелковой бригады 1-го корпуса ВС РФ.
На днях в районе Орехово трое военнослужащих Украины получили осколочные ранения в следствии подрыва на взрывном устройстве.