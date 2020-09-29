Число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

Согласно данным организации, уже скончались 1 миллионов 1 тысяча 646 человек. Больше всего жертв в США — 205 072, там также самое большое число заболевших COVID-19 — 7 148 045 человек.

Затем в лидерах по смертности Бразилия — 142 058 человек (заболели 4 745 464 человек), далее идет Индия — 98 318 (6 145 291 заболевших). Много человек также скончались в Мексике 76 603 и Великобритании — 42 090.

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