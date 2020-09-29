29 сентября в Украине чтят память жертв Бабьего Яра, который стал братской могилой и символом Холокоста в Украине.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

По официальной информации, 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли здесь свыше 33 тысяч киевских евреев, а до освобождения Киева от нацистов в 1943 году в Бабьем Яру погибли десятки тысяч украинцев, евреев, цыган и представителей других национальностей.

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«Сегодня, в 16:00, все желающие могут присоединиться к Маршу Памяти и пройти путем, которым шли киевские евреи 29 сентября 1941-го», — сообщили в институте.