Первый замглавы украинской делегации в ТКГ по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.

В связи с этим он якобы воздерживается от подобных официальных определений.

Такое заявление он сделал на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«Что касается войны, — я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел», — сказал Фокин.

Как мы уже рассказывали ранее, война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, людям обещали разрешить использование русского языка для ведения деловых встреч и документации, — так считает заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин.

А также, Витольд Фокин извинился за то, что назвал боевиков на Донбассе «повстанцами».