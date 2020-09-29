Украина 28 сентября открыла границу для иностранцев, но пропуск возможен только при наличии полиса страхования, который покрывает лечение COVID-19, затраты на обсервацию, и действует весь срок пребывания в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Этот полис должна выдать страховая компания, которая зарегистрирована в Украине, или иностранная компанией, которая имеет представительство на территории Украины. Исключением являются иностранцы без гражданства, постоянно проживающие в Украине, лица, признанные беженцами, а также дипломаты, представители международных миссий и члены их семей.

Кроме этого, без страхового полиса запрещено пересекать контрольные пункты въезда-выезда на оккупированные территории Крыма и Донбасса и выезд из них.

На обязательную самоизоляцию должны пойти иностранцы из стран, где фиксируют большое количество заболевших COVID-19.

Врач-вирусолог Алла Мироненко говорит, что коронавирус SARS-CoV-2 станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц. Уже к весне мир вернется к обычной жизни без масок.

В ВОЗ считают, что реальное число умерших от коронавирусной инфекции (COVID-19) может быть в разы больше официальных данных.