Юрий Башмет экстренно госпитализирован в Москве. У известного российского дирижера обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Юрий Башмет находится в состоянии средней тяжести — у него диагностирована пневмония и одышка.

Также в больницу с COVID-19 доставили его жену Наталью Башмет.

Как сообщалось ранее, число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.

В Украине зафиксирован рост суточной заболеваемости COVID-19 — 28 сентября коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 627 человек. Всего с начала пандемии в Украине заболели 204 тысячи 932 человека. Умерли 4 065 человек.