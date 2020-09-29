Коронавирус SARS-CoV-2 станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц. Уже к весне мир вернется к обычной жизни без масок.

Соответствующее заявление в эфире «Апостроф Live» сделала врач-вирусолог Алла Мироненко.

«Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию — и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть», — считает Мироненко.

Вирусолог также считает, что человечество сможет победить коронавирус и без вакцины, но для этого нужно чтобы переболело 80% населения планеты:

«Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо».

В ВОЗ считают, что реальное число умерших от коронавирусной инфекции (COVID-19) может быть в разы больше официальных данных.

Напомним, 29 сентября стало известно, что число жертв коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире превысило миллион человек.